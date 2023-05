Qual è il miglior zuccotto della provincia? Domani il responso

Una golosissima torta-gelato con una storia importante alle spalle. Protagonista lo zuccotto, che secondo la tradizione sarebbe stato creato nel XVI secolo, in pieno Rinascimento, da Bernardo Buontalenti, architetto ma non solo, in onore della regina di Francia Caterina de’ Medici. Per questo il primo nome fu "Elmo di Caterina", anche perché gli zuccotti venivano realizzati utilizzando come stampo proprio un piccolo elmo in uso alla fanteria dell’esercito fiorentino. Il dolce è sopravvissuto egregiamente al tempo e, domani alle 11 nei locali della Pasticceria Dulcinea di Calenzano, sarà al centro del concorso gastronomico "Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola", giunto alla seconda edizione e aperto a pasticcerie e gelaterie dell’area metropolitana, con il pubblico che potrà assistere. Organizza il Festival delle pasticcerie (Maurizio Melani, giornalista e docente universitario) e la Casa della Nella (il ristorante itinerante di Massimo Cortini), creatori di vari ‘pastry contest’ legati alle tradizioni dolci dell’area metropolitana: a sfidarsi saranno 20 pasticcerie e gelaterie di Firenze e comuni limitrofi. La mattina del concorso gli zuccotti finalisti verranno degustati dai membri della giuria – gastronomi, pastry chef e giornalisti – senza che possano essere riconoscibili: chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore, ma saranno rese note solo le prime tre posizioni.

Sandra Nistri