Quadri e Romanzi, Un Parallelismo Inatteso

Proviamo a considerare un’opera letteraria come un quadro… Un quadro inconsueto, che invece di essere "colto" con unico sguardo si svolge nel tempo. Un quadro è fatto di forme, di figure, di colori, di bianco e di nero, può essere semplice o complesso, piccolo o grande, figurativo o astratto, più o meno decifrabile, e ogni parte concorre al risultato finale. Ci sono elementi non in evidenza, che però se mancassero toglierebbero qualcosa all’insieme. Possono esserci elementi che traggono la loro forza dal contrasto con ciò che hanno intorno. A volte uno sfondo, anche se all’apparenza non sembra, può essere più importante e potente del soggetto principale, e rimanere nella memoria con più forza. Ci sono quadri dove la figura umana è centrale, e quadri dove sono i colori creare emozione. Ci sono quadri che suscitano atmosfere tristi, altri che alludono a profondità umane difficili da sondare. Alcuni quadri ci fanno soffrire, altri ci danno sollievo. Ci sono quadri che angosciano e quadri che consolano. Quadri luminosi, quadri oscuri e cupi. Quadri che ci turbano, quadri che ci spingono più o meno direttamente a riflettere sulla morte. Quadri che ci incantano, e quadri che non vorremmo avere in casa. Quadri che vogliono dirci qualcosa di preciso, e quadri misteriosi… Le possibilità sono infinite, soprattutto considerando l’evoluzione della pittura nel tempo. Non può esistere un canone estetico capace di "imprigionare" l’essenza dei quadri di ogni epoca. Lungo i secoli la pittura ha offerto e continua a offrire continue sorprese. Bene… Se adesso proviamo a rileggere queste righe e a sostituire i quadri con i romanzi, vediamo che il parallelismo è solido. Possiamo anche dire che un quadro, se lo osserviamo a lungo (dunque inserendo il tempo nella "fruizione"), comincia a raccontarci una storia. E quando abbiamo finito un romanzo, ciò che resta nella memoria è un’atmosfera unica, una sorta di immagine generale, qualcosa che da quel momento in poi possiamo cogliere nell’insieme, appunto come un quadro. Ma veniamo alla domanda più importante: perché ho scritto questa pagina? Be’, cercando alla lettera "Q", solo questa parola è stata capace di incuriosirmi, e siccome non mi stanco mai di parlare di scrittura, di libri e di letteratura, mi sono lanciato.