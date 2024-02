Qf, nulla di fatto nell’incontro in Regione. L’azienda stavolta c’è, ma non firma

Nessuna novità dalla riunione di ieri del Comitato di proposta e verifica istituito in Regione nell’ambito dell’accordo con Qf-ex Gkn del gennaio di due anni fa. Al tavolo coordinato da Valerio Fabiani (foto), consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente Eugenio Giani, anche il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Firenze; le organizzazioni sindacali di categoria Fiom-Cgil, Uilm, Usb e la Rsu aziendale.

"Questa volta era presente anche l’azienda, Qf spa, che si è rifiutata di anticipare i contenuti del Piano sociale e che ha respinto la proposta di discussione sui punti indicati da Fabiani": riporta in una nota la Regione, ricordando che "siamo al primo mese senza stipendio o ammortizzatori sociali per i lavoratori rimasti in carico all’azienda. Qf si è dichiarata indisponibile al confronto, confermando il mancato pagamento degli stipendi".

La Regione, "in coerenza con quanto disposto dalla procedura disposta dal Tribunale di Firenze e contenuta nel decreto Orlando", che la magistratura toscana ha ordinato all’azienda di seguire, l’ammortizzatore sociale è previsto per 12 mesi. Ma non è retroattivo e per richiederlo occorre l’accordo sindacale, aveva proposto, fra l’altro, strumenti alternativi ai licenziamenti, misure per favorire la reindustrializzazione (come una scontistica sul valore dell’immobile per ogni lavoratore assunto del personale Qf a beneficio degli investitori), ricorso dal prossimo 1 marzo all’ammortizzatore sociale previsto, come si è detto, dal decreto Orlando, impegno dell’azienda a cofinanziare strumenti formativi per l’aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale, superamento del presidio dei lavoratori a fronte del raggiungimento di un accordo complessivo, anche consentendo operazioni di decomissioning, ovvero lo smontaggio, la rimozione delle strutture e la bonifica dello stabilimento finalizzate alla reindustrializzazione dell’area, che a tutt’oggi mantiene la sua destinazione d’uso originaria.