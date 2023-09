Q4, torna la corsa dei Tre parchi Parte del ricavato in beneficenza a favore della Fondazione Mc Donald’s

Torna la corsa dei Tre Parchi, 11 chilometri attraverso gli spazi verdi del quartiere 4 a cui si aggiunge anche una passeggiata ludico motoria di 5 chilometri. L’11ª edizione dell’evento, presentato nella sede della Regione Toscana, è in programma domenica. Parte del ricavato, è stato spiegato, andrà alla Fondazione per l’infanzia Ronald Mc Donald’s Italia che sostiene l’accoglienza alle famiglie e ai bambini ospitati presso le Case Ronald e le Family Room. "È una bella manifestazione – ha detto il presidente Eugenio Giani – che quest’anno si arricchisce di un contenuto sociale importante grazie al ricavato che andrà in aiuto alla Fondazione Ronald. Sono grato alla società Asd Le Torri che affonda le sue radici nella passione per lo sport con atleti e amici che ne costituiscono il pilastro e rappresenta un pò il punto di riferimento per il podismo, le manifestazioni sportive, ma anche quelle di solidarietà". Per il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, "sarà un’ulteriore occasione per la nostra comunità di sport, socialità e solidarietà, in linea con i nostri valori fondamentali. Una manifestazione storica del nostro Quartiere che ha ormai una dimensione metropolitana e regionale, che attraversa i parchi Saletto Tosca Bucarelli, Argingrosso, Cascine e VillaVogel, con lo scopo di farli vivere sempre di più".