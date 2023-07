Q come quaderno dell’umanità

La letteratura è un immenso quaderno che è stato aperto molti secoli fa e si chiuderà (se mai dovesse accadere) solo con la fine del mondo. È il "nostro" quaderno, il quaderno dell’umanità. Pagine e pagine e pagine sulle quali i "cantastorie" hanno voluto scrivere le loro storie, vere e vissute o immaginate, non fa nessuna differenza. Un quaderno popolato di storie che attraversano i secoli per farsi ascoltare ancora, regalando a chi legge uno sguardo su come siamo e su chi siamo, su cosa possiamo essere e su come possiamo diventare nel bene e nel male. Storie che hanno salvato la memoria dell’uomo, una memoria immensa più del mare, nella quale possiamo nuotare per scoprire e conoscere noi stessi e dunque le profondità umane più nascoste e difficili da esplorare. Storie capaci di trascinarci in mondi lontani nel tempo e nello spazio, di accompagnarci nostro malgrado nelle zone oscure di noi stessi dove forse non avremmo mai pensato di avventurarci, per farci vivere, attraverso i personaggi che incontriamo, molte vite diverse, esperienze sentimentali e mentali e spirituali che vanno ad aggiungersi a tutte le altre che abbiamo vissuto, annidandosi nella nostra memoria con la stessa consistenza di ogni altro vissuto. Adesso questo quaderno ha un numero di pagine talmente grande da rasentare l’infinito, ma è commovente fantasticare sulle prime pagine che furono scritte su quelle pagine, è emozionante pensare alle prime parole che apparirono su quel quaderno allora vuoto, e immaginare via via le nuove pagine che vennero riempite con le storie di esseri umani vissuti in altre epoche, storie intrise di contrasti, di speranze, di paure, di vergogne, di coraggio, di eroismo e di vigliaccheria, di soprusi e di vendetta, di bellezze e di cattiveria, di amore e di morte… un susseguirsi di pagine e pagine che pur essendo diversissime tra di loro sono accomunate dal fatto di appartenere al grande quaderno regalato al mondo dagli innumerevoli cantastorie che hanno popolato i secoli. È il nostro quaderno, al quale in certe epoche qualcuno cerca di strappare delle pagine. È il nostro quaderno, un necessario regalo che l’uomo ha fatto a se stesso. Senza quel quaderno, noi non potremmo essere quello che siamo.