"Pupi di Stac a Scandicci: 2 show in biblioteca"

Domani alle 17 in biblioteca ci saranno i Pupi di Stac per il VII Festival Fratelli Burattini: presenteranno lo spettacolo "Pirù e il cavaliere di Mezzotacco" della compagnia Waltert Broggini di Varese. Domenica in scena "Gianduja e la corona del re di Marionette Grilli di Torino". Ingresso libero per entrambi. Prenotazioni 0557591.868.