Punto digitale, trasloco al Fiv

Trasloco già avvenuto per il Punto Digitale Facile dalle biblioteche di Figline e di Incisa allo Sportello Facile FIV con l’obiettivo di ampliare la platea di potenziali utenti interessati a richiedere servizi digitali ai Comuni. Un posizionamento più strategico unito a un ampliamento dell’orario settimanale da 24 a 27 ore. Il servizio è attivo nel Municipio di Figline (piazza IV Novembre, 3) il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 (e il martedì anche dalle 14.30 alle 18.30) e nel Municipio di Incisa (piazza del Municipio, 5) il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30. Nei due Pdf di Figline e Incisa sono forniti servizi di supporto e aiuto, ad esempio per l’accesso ai servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid.