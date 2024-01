Punto d’accesso ai servizi . Il bilancio del Comune: "Usato da 4mila cittadini"

Funziona il punto d’accesso unico ai servizi comunali. L’amministrazione ha presentato i dati del Punto Comune, l’urp potenziato che si trova al primo piano del palazzo comunale. Secondo i numeri dati dal comune, 44725 cittadini nel 2023 hanno usato il Punto Comune, l’accesso unificato aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 18,30, il sabato dalle 8 alle 12,45. Le ore complessive di apertura nei 12 mesi dello scorso anno sono state 2874; oltre 4000 – in media uno su dieci rispetto al totale – sono stati invece i cittadini che hanno scelto di accadere su appuntamento, evitando eventuali attese. Tra i dati dell’attività del Punto Comune nel 2023, il rilascio di 7271 carte d’identità e di 3817 certificati. I servizi possono essere prenotati con tre diverse modalità: al numero 3663436633 tramite il canale social WhatsApp; inviando una mail a [email protected] ; oppure direttamente on-line all’indirizzo https://servizi.055055.it/flores-frontoffice/#//reservation/new (digitando PUNTOCOMUNE nello spazio "Nome Servizio"). Nato ai tempi della pandemia, il Punto Comune ha dato una regola per l’accesso ai vari uffici che adesso hanno un front office a fare da schermo e per orientare i cittadini nella giungla della burocrazia.