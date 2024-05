’Puntando G’, il recital di Manuela Bollani per ribaltare gli stereotipi

Nuovo appuntamento al Salotto Susi Privé APS di Firenze, in via della Fornace 9: la serata si apre alle 20 con apericena e selezione musicale by COmpagNiaARTIsticaSusi. Alle 21,45 si prosegue con il SalottoSusiShow e Fabio Balzano in Marabesque, origini e storie di una banda. Il tutto inserito in una performance di trasformazione e trucco live curato da Ged Collab che andranno a completare la cornice eccentrica del carattere del Salotto. A seguire, alle 22,30 lo spettacolo di Manuela Bollani ’Puntando G’: un viaggio alla scoperta del meglio e del peggio di ognuno di noi per ribaltare gli stereotipi attraverso capolavori del teatro-canzone di Gaber e Luporini e alcune composizioni originali della Bollani.