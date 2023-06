Punito per le avances a una ragazza Minorenne aggredisce un 28enne

di Leonardo Bartoletti

Picchiato per aver fatto un apprezzamento di troppo ad una ragazza. Una sorta di vendetta, consumata per altro a scoppio ritardato, visto che quando si è scagliato contro il suo presunto avversario da quegli apprezzamenti erano passati almeno un paio di giorni. Il dato di fatto, alla fine della storia, è che un giovane è finito all’ospedale a causa dell’aggressione subita da un minorenne. A mettere la parola fine alla vicenda ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione e del Norm di Pontassieve, che hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria minorile un 17enne di origini albanesi. Per lui l’accusa è quella di lesione personale aggravata. Il ragazzo, nella tarda serata di lunedì, si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di un 28enne pakistano. Tutto questo nel pieno centro di Pontassieve.

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, il minore avrebbe riconosciuto nel 28enne colui che - giusto un paio di giorni prima - aveva infastidito con apprezzamenti ritenuti eccessivi una ragazza del suo gruppo. Non appena se lo è ritrovato davanti, seppure a quarantott’ore di distanza, non ci ha pensato sopra due volte a consumare la propria rivalsa. Aggredendolo a suon di pugni e causandogli la frattura scomposta della mandibola, con una prognosi iniziale di trenta giorni. Subito dopo l’allarme, recepito dal 112 e fatto arrivare da alcuni connazionali dell’aggredito, i militari, sulla scorta della descrizione parziale fornita dai testimoni, hanno rintracciato poco lontano il 17enne. Il quale, una volta portato in caserma, alla presenza dei genitori, ha ammesso tutto. Le indagini sono ancora in corso per meglio chiarire la dinamica completa dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.