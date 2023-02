Il pullman si avventura in collina e rimane incastrato

Il pullman incastrato

Firenze, 28 febbraio 2023 – Un pullman turistico che si avventura nelle strade collinari e rimane incastrato. Questa volta è accaduto in via San Leonardo all'altezza del numero civico 76. Da dopo le 16 il tratto da via Viviani a viale Galileo è quindi chiuso. Sul posto la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Sono in corso le operazioni per sbloccare il bus.