Pulizia strade e asfaltature. Tutti i divieti

In corso a Pontassieve il piano di rifacimento degli asfalti sul territorio comunale. Dopo gli interventi che anno interessati circa venti tra vie e piazze tra Pontassieve, Molino del Piano, Sieci, Doccia e Montebonello i lavori sono adesso in fase conclusiva nelle frazioni collinari di Monteloro e Santa Brigida, fino al prossimo 12 aprile. Un lavoro atteso, che interessa gran parte del paese che sorge lungo l’arteria principale di via Piana. Per permettere lo svolgimento dei lavori sono stati istituiti, secondo necessità e limitatamente al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, divieti di sosta, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato di circolazione. Sul posto apposita segnaletica che seguirà le varie fasi di cantiere. Ormai conclusi, invece, i lavori di rinnovamento dell’asfalto che hanno interessato tutta la zona collinare che da via del Paretaio, arriva fino all’abitato di Monteloro. Realizzata nel corso del tempo anche una serie d’interventi in diversi tratti di via di Gricigliano, via di Monteloro e via del Paretaio. Sempre a Monteloro va ricordata la realizzazione del nuovo giardino nelle vicinanze del circolo, con l’installazione dei nuovi giochi per bambini. Sempre a Pontassieve, in arrivo dalla settimana prossima variazioni e modifiche in alcune vie e piazze del territorio comunale relativamente al servizio di spazzamento meccanizzato di pulizia strade. Da ieri nelle vie e nelle piazze del territorio comunale interessate si è iniziata a vedere la segnaletica, con le nuove modalità in vigore, indicativamente, da lunedì 15 aprile. Elenco e dettagli saranno a breve disponibili sul sito www.aerspa.it alla pagina dedicata alla pulizia strade https://www.aerspa.it/i-servizi-nel-tuo-comune/pulizia-strade/ricerca-per-strada/15-pontassieve.

Leonardo Bartoletti