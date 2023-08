Pulizia strade: da domani cambia tutto a Bagno a Ripoli

BAGNO A RIPOLI

Cambia da domani il piano di spazzamento stradale combinato. Alia e Comune hanno inserito nuove strade e il martedì e il mercoledì dalla mezzanotte alle 6 del mattino, in 63 strade del capoluogo, di Antella, Grassina, Ponte a Niccheri e Ponte a Ema, sarà attivo il nuovo servizio di pulizia notturno. Dall’8 settembre partiranno anche i turni di giorno. Dunque da domani sera, occhio a dove si parcheggia: bisogna evitare le strade coinvolte dalla pulizia, anche se almeno per i primi tempi non verranno elevate multe. Nelle aree più frequentate lo spazzamento è settimanale, in altre quindicinale. Bisogna controllare bene sulla cartellonistica giorni e orari.

Niente acqua e luce

mercoledì mattina

BAGNO A RIPOLI

A causa di lavori Enel a Bagno a Ripoli, mercoledì mancherà anche l’acqua: la sospensione agli impianti di Publiacqua infatti provocherà a partire dalle 9 rubinetti a secco e abbassamenti di pressione a Antella, nella zona di via Peruzzi e nelle strade limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel primo pomeriggio.