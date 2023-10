Pulizia dei sentieri e nuove piante. Bagno a Ripoli festeggia l’ambiente

di Manuela Plastina

Sport e ambiente si uniscono in una delle attività fisiche che sta prendendo piede in Europa e che è arrivata ormai da qualche tempo anche a Bagno a Ripoli: il plogging, ossia la corsa durante la quale si raccolgomp i rifiuti incontrati lungo strade e sentieri. Attrezzati con scarpe da ginnastica, guanti e sacchetti per la raccolta, domani gli studenti della scuola media Granacci si sfideranno in questa gara che fa bene alla salute e alla natura in occasione della Festa dell’Ambiente, una settimana di iniziative per ricordare che dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta. Con l’organizzazione del Comune di Alia, Legambiente, Angeli del Bello e altre associazioni, si parte oggi col laboratorio "Conoscere le api" la mattina al parco urbano di Grassina con gli alunni della scuola Marconi, nel pomeriggio al Giardino ai Ponti con gli studenti della Agnoletti. Domani pomeriggio, si parlerà di comunità energetiche rinnovabili in un incontro online alle 18,30 per aggiornare sul progetto pilota di Bagno a Ripoli. Giovedì gli studenti della media Redi pianteranno lavanda e altre piante officinali all’Oratorio di Santa Caterina come "dispensa" per l’arnia che si trova vicino alla cappella trecentesca. Venerdì tante piantine autoctone saranno consegnate agli studenti della scuola di Rimaggio per realizzare una "nursery" di alberi. Sabato al centro di raccolta di Campigliano l’attesa premiazione dei cittadini "ricicloni", ossia coloro che hanno portato più rifiuti nell’ecocentro: come premio, avranno sconti e agevolazioni sulla Tari.

Per tutto il weekend poi sempre i cittadini volontari saranno protagonisti di pulizie straordinarie degli spazi verdi: la mattina di sabato ai giardini di Ponte a Ema, alle 15 ai giardini della Resistenza di Antella e ai Ponti nel capoluogo, domenica dalle 10 dalla chiesa di San Romolo nelle frazioni. "La Festa dell’Ambiente – dice l’assessore Enrico Minelli – è un’occasione di partecipazione e condivisione delle buone pratiche della sostenibilità e dell’ecologia, fondamentale per tutti".