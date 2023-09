Puliamo il mondo da Mugello a Borgo: iniziativa di educazione civica

E’ stata un’iniziativa di vera educazione civica, quella che hanno promosso le scuole, le associazioni e i comuni a Scarperia e San Piero così come a Borgo, aderendo alla giornata nazionale di Legambiente "Puliamo il mondo". Con 150 tra cittadini e studenti, numerose classi della media, sono stati raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti e tanti ingombranti come esito della pulizia nel capoluogo borghigiano. Straordinaria è stata poi la mobilitazione degli studenti nel comune di Scarperia e San Piero: quasi 800 ragazzi e ragazze, accompagnati da 47 insegnanti che hanno pulito sia a Scarperia (Fagna e centro commerciale) che a San Piero. Poi sono entrati in azione tanti volontari adulti, che hanno rimesso a nuovo 15 km di strade riempiendo 56 sacchi di indifferenziata, e trovando perfino un tappeto, una bilancia, un condizionatore.

P.G.