Pugno al volto per rubare fragole in un supermercato a Firenze. Minorenne finisce nei guai

Firenze, 12 marzo 2024 – Una vicenda grottesca, ma allo stesso simbolica, per l’uso della violenza in quel modo totalmente gratuito che riscontriamo sempre più spesso nella nostra società, è avvenuta lunedì pomeriggio all’interno della coop di Ponte a Greve. Due giovani ragazzi di origini straniere e di cui uno minorenne, hanno aperto una scatola di fragole all’interno del supermercato e hanno iniziato a mangiarle, ovviamente senza aver pagato; nel mentre, un addetto alla sicurezza che aveva assistito alla scena, si è avvicinato ai due ragazzi per rimproverarli.

La reazione è stata di estrema inciviltà e violenza, tanto che uno dei due ha sferrato un pugno al volto del vigilante per poi darsi alla fuga. L’altro ragazzo non ha avuto la stessa fortuna ed è stato bloccato dagli altri addetti alla sicurezza intervenuti per aiutare il collega. Il giovane è stato così identificato dalla polizia, in un minore di 17 anni di origini tunisine, ospite di uno dei centri di accoglienza per stranieri; per lui è scattata la denuncia per rapina impropria.