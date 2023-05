Pugni e lame Nuova violenta rissa tra giovani

Sfregiato con un taglierino, di sabato sera, nel mezzo di piazza della Resistenza. È la conseguenza della rissa scoppiata intorno alle 18, coi negozi aperti e le famiglie in giro per lo shopping in città. A fronteggiarsi una quindicina di giovani, tra minorenni e maggiorenni. Le motivazioni sono quelle immancabili, futili di sempre. La furia cieca, la violenza eccessiva però c’è sempre. Anche stavolta, quando pare per un apprezzamento a una ragazza, i contendenti hanno cominciato a offendersi. Prima in due, poi in quattro, alla fine erano più di dieci. Al colmo della lite è uscito un taglierino, lama affilatissima che può ferire ma anche uccidere. Il fendente è arrivato sulla guancia di uno dei ragazzi coinvolti nella rissa, la carne che si apre, il sangue che esce copioso. Sfregiato per la vita; all’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, è stato un fuggi fuggi. Sul posto è rimasto il ragazzo ferito, che aveva con sé un amico. I volontari hanno tamponato la ferita da taglio, e hanno portato il giovane all’ospedale. Sul posto sono rimasti i carabinieri della compagnia di Scandicci, i militari della stazione e quelli del nucleo operativo che stanno portando avanti le indagini.

Secondo quanto raccontano i commercianti della zona, si tratterebbe di un gruppo di ragazzi di origine nordafricana, che hanno preso a stazionare nella zona della pensilina della fermata Resistenza del tram. Una piazza, quella centrale di Scandicci, che a determinate ore della sera diventa fuori controllo. La tramvia in questo senso è un accelerante per l’arrivo di malintenzionati e per la presenza di giovani. Che si fermano in piazza, tra le sedute della fermata del tram e le scale di sicurezza dell’auditorium.

E qui, bevono, fumano, litigano. In alcuni casi sono arrivati anche a entrare nei negozi e minacciare i commercianti. Tanto che gli stessi esercenti cittadini a più riprese hanno chiesto una maggiore attenzione per questo spicchio di città, che poi sarebbe il nuovo centro di Scandicci, quello ‘nobile’ voluto da Rogers, che rischia di diventare un suk se manca l’attenzione specifica a queste problematiche. Il fatto che i conflitti vengano regolati con le lame, può essere il segnale di un’escalation nel tentativo di conquista territoriale degli spazi da parte di queste bande di balordi. Un segnale da non sottovalutare.

Fabrizio Morviducci