Puccio Cartoni e i negozi storici

Colgo l’invito a commentare, ricordando come, anni fa, ebbi a scrivere al sindaco circa i rischi derivanti dalla chiusura delle botteghe storiche del centro, a vantaggio di bar e pizza a taglio. La risposta di Renzi (allora il sindaco era lui) fu immediata e sintetica: "Faremo di tutto per impedire certe chiusure". Come dire che il problema non è nuovo. Oggi si preannuncia anche la chiusura dei Canottieri, altro pezzo storico della città, per richieste di affitto (stavolta dalla Regione ) poco in linea con quanto rappresenti il circolo. Senza rendersi conto di mettere a rischio anche il tuffo in costume d’epoca a Capodanno. Quando tutto viene così monetizzato, cosa volete sperare? Altro che turisti, il pericolo è in chi amministra; se non le persone, certo i partiti.

Puccio Cartoni