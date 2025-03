Puccini, domani la mostra al Verdi e l’inserto in regalo

Lettere, cartoline, documenti, cimeli e fotografie che testimoniano momenti ufficiali, ma anche informali e familiari. E poi decine di articoli de La Nazione e di altri settimanali e periodici del primo Novecento. Sono i contenuti della mostra documentaria “La Nazione di Puccini“ realizzata dal nostro giornale per celebrare il doppio anniversario dei 165 anni di vita de La Nazione (nata nel 1859) e il centenario della scomparsa del compositore.

La mostra si compone di 36 pannelli e ha avuto il privilegio di essere inaugurata, nel novembre 2024, alla Camera dei Deputati a Roma. Dopo ha fatto tappa al teatro del Giglio a Lucca, la città natale di Puccini e adesso ha iniziato un tour tra teatri e città toscane. Arriva dunque a Pisa dove verrà ospitata al teatro Verdi, con taglio del nastro domani alle ore 11.30 alla presenza di ospiti e autorità per rimanere aperta al pubblico fino al 23 marzo dal martedì al sabato con orario 10-18 e ingresso gratuito.

I pannelli offrono al pubblico uno sguardo profondo e intimo sulla vicenda umana e artistica del compositore in un percorso iconografico e documentario ricco di spunti e suggestioni. E per l’occasione domani in edicola, insieme a La Nazione, verrà offerto in regalo ai lettori un inserto speciale di 64 da collezione, interamente dedicato alla mostra allestita al Verdi.