Publiacqua. Ultima fase dei lavori

È partita la quarta e ultima fase dei lavori di Publiacqua che in questi ultimi mesi sta rinnovando tutta la rete idrica del centro storico di Figline. I cantieri in questa fase riguardano piazza san Francesco, dopo la conclusione dei lavori in via Brunone Bianchi e in via Fabbrini. Previsto comunque il ripristino completo della viabilità ordinaria, finora condizionata dai cantieri in corso. Rimane il divieto di sosta nella sola area di cantiere. Nelle prossime settimane inoltre Publiacqua porterà avanti ulteriori interventi per il rinnovo della rete idrica del centro di Figline: riguarderanno prima via Locchi, nel tratto tra la SR69 e la stazione ferroviaria di Figline, e successivamente via Santa Croce tra piazza San Francesco e via Frittelli. Per aggiornamenti sugli interventi e le notizie di pubblica utilità, è possibile seguire il canale WhatsApp del Comune salvando il numero 377.1957110. Manuela Plastina