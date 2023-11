Firenze, dal 6 novembre chiusa via Chiara per lavori

Firenze, 2 novembre 2023 - Inizieranno il 6 novembre in via Chiara, a Firenze, i lavori di Publiacqua per realizzare un allaccio alla rete idrica e uno alla rete fognaria. La chiusura della strada comporterà che il traffico veicolare e dei mezzi si soccorso in uscita da piazza del Mercato Centrale sarà spostato sulla direttrice via Panicale-via dell'Ariento per confluire nuovamente su via Nazionale.

Sarà pertanto necessario spostare i 55 banchi delle attività commerciali su suolo pubblico concessionari dei posteggi individuati nei due tratti di strada. Al fine di consentire agli operatori commerciali di poter continuare la propria attività, i banchi saranno riposizionati metà in piazza dell'Unita (area pedonale) e metà in piazza San Lorenzo lato Basilica (senza alcuna interruzione del traffico veicolare). I lavori dureranno 20 giorni e si concluderanno il 25 novembre e i banchi toneranno nelle loro postazioni.