Publiacqua, lavori a Firenze fino a metà luglio: ecco tutti i cantieri

Firenze, 3 luglio 2023 – Sono i diversi i cantieri che avranno a Firenze impatti sulla viabilità nel mese di luglio. Publiacqua, in una nota, ha fatto il punto a proposito dei lavori sulla rete idrica che, si spiega dall'azienda, “potrebbero avere effetti sul traffico locale”.

In piazza Puccini, all'altezza del civico 1r, è in programma la riparazione rete idrica con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 4 luglio.

In via Giovanni da Verrazzano (altezza del civico 14) ci saranno i lavori sull'allaccio con la chiusura della strada fino al 14 luglio mentre in via Sestese (altezza del civico 1) gli interventi saranno sui tombini con la chiusura dei marciapiedi e il restringimento della carreggiata fino al 4 luglio.

In via Bini (altezza del civico 13) ci sarà la chiusura del marciapiede e il restringimento della carreggiata, sempre fino al 4 luglio.

In via Mercadante (altezza del civico 14) prevista la stessa tipologia di intervento con chiusura del marciapiede e il restringimento della carreggiata fino al 5 luglio.

Infine, in via Caracciolo, all'altezza dell'incrocio con via Pimentel, i lavori sulla rete idrica porteranno alla chiusura del marciapiede e al restringimento della carreggiata fino al 14 luglio.

Niccolò Gramigni