Publiacqua, arriva Noa: l'avatar al servizio dei clienti

Firenze, 4 agosto 2023 – Arriva l'avatar di Publiacqua, Noa. La sua funzione sarà quella di fornire informazioni sul servizio idrico. Publiacqua investe ancora sulla tecnologia. Il nome dell'avatar deriva da una radice che significa movimento. Il nome è stato scelto appunto per simboleggiare la risorsa acqua ed il suo essere perennemente in movimento ma anche, nella seconda accezione che caratterizza l’avatar di Publiacqua, la capacità di Noa di imparare, di evolversi e quindi di cambiare non rimanendo ferma alla sua forma di partenza. Noa è stato scelto attraverso un contest aziendale a cui ha partecipato buona parte dei dipendenti dell’azienda.

“Con lo sviluppo della nuova assistente digitale Publiacqua si avvicina ulteriormente agli utenti garantendo la possibilità di accedere facilmente alle informazioni sulle pratiche commerciali – dice Nicola Perini, presidente di Publiacqua - Un primo passo, il prossimo sarà consentire la possibilità di effettuare comodamente tutte le pratiche a distanza mantenendo, per tutti coloro che invece preferiscono il contatto con un operatore, i canali attualmente disponibili, gli uffici al pubblico, il call center ma anche la possibilità di parlare con un operatore tramite videochiamata al computer, tablet o smartphone. Ridurre la burocrazia e la distanza con i nostri utenti: obiettivi reali su cui muoviamo passi concreti”.

Niccolò Gramigni