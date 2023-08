Publiacqua all’opera sulla rete idrica Restringimenti di carreggiata Attenzione a queste strade

Publiacqua in questi giorni è al lavoro su diverse strade per servizi di manutenzione sulla rete idrica. Ecco le vie principali dove i lavori si concluderanno oggi: vicolo San Marco Vecchio (altezza civico 12), lavori su allaccio con chiusura strada fino a oggi; via Chiantigiana (altezza civico 154), riparazione rete idrica con chiusura corsia preferenziale fino a oggi; via Rocca Tedalda (altezza civico 117), via Volterrana (altezza civico 1a) lavori su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino a oggi.