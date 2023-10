Publiacqua: al via l’intervento urgente in piazza San Felice

Firenze, 18 ottobre 2023 – Interventi urgenti in piazza San Felice.

Publiacqua comunica che da domani, giovedì 19 ottobre, saranno effettuati in emergenza alcuni i lavori alla rete fognaria su piazza San Felice. Un intervento necessario per il risanamento delle condotte esistenti e per eliminare un’infiltrazione su un edificio della medesima piazza. Il cantiere rimarrà attivo fino al 27 ottobre.

Saranno sostituiti 15 metri lineari della vecchia fognatura a cassetta, che verrà sostituita da una tubazione in PVC.

Per quanto riguarda la viabilità, fino al 27 ottobre nella piazza sarà istituito un divieto di transito per tutti i veicoli (esclusi frontisti, mezzi di soccorso, Polizia). Ancora, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Previsti ulteriori provvedimenti in via del Campuccio (nel tratto via delle Caldaie-via Romana divieti di sosta e senso unico in direzione di via delle Caldaie), via Mazzetta (divieti di sosta), via Romana (divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali).