Psicologi al servizio di tutti Al via un nuovo ciclo di incontri

Seconda fase del progetto "Psicologo on the road", specialisti al servizio gratuito della cittadinanza con visite che si svolgono su un camper itinerante. Dopo il successo del primo servizio del servizio, che ha coinvolto circa 100 utenti, gli psicologi di strada tornano dal 6 marzo al 28 aprile. Stavolta saranno ospiti del camper concesso in comodato d’uso dalla ditta Rimor ai professionisti dello Studio Psiche che sta portando avanti il progetto per il Comune. Il mezzo sarà parcheggiato il lunedì dalle 16 alle 19 e il martedì dalle 9 alle 13 in piazza Salvo D’Acquisto a Figline, il venerdì dalle 9 alle 13 in via Olimpia a Incisa. Il servizio è su prenotazione al 340.7281880. Ogni utente potrà usufruire di cinque sedute gratuite.