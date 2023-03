’Provvedimento sproporzionato’

"Un provvedimento del tutto sproporzionato, se rapportato ai

reati loro contestati successivamente alle azioni di

disobbedienza civile non violenta che hanno

compiuto" si legge in una nota di Ultima Generazione. "Hanno perquisito le abitazioni di Giordano e Nicole, sequestrando i loro computer, telefoni, schede telefoniche, un libro. Un’ulteriore perquisizione è stata effettuata nella casa della persona della quale Nicole era ospite".

"Sì, in prigione, in prigione! E che vi serva da lezione! Una canzone di Edoardo Bennato da ’Burattino senza fili’ e rivolta dal Potere a giovani disobbedienti, è quella che ci sembra descrivere meglio il grave fatto, la perquisizione e il sequestro disposti dalla Procura. Tipico degli orari della stagione di ’Mani Pulite’ e dei blitz verso i criminali mafiosi". Nei giorni scorsi la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli si era schierata pro Movimento contro "il fiume di insulti riversati sull’ambientalista che ha compiuto il gesto di protesta. Un livore..che non si riserva nemmeno a Messina Denaro. C’è chi vorrebbe il manifestante in carcere a vita, c’è chi vorrebbe sparare al manifestante, chi lo espellerebbe dal Paese, chi lo insulta con epiteti irripetibili".

g.sp.