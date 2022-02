Firenze, settimana intensa con Draghi, Mattarella e il Papa: come cambia la viabilità

Firenze, 22 febbraio 2022 - Firenze si prepara a ospitare due eventi di livello nazionale e internazionale: la visita di domani pomeriggio del presidente del Consiglio Mario Draghi e il Forum dei sindaci del Mediterraneo, dal 23 al 27 febbraio, dove sono previsti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco. Dal punto di vista generale, la zona di piazza Santa Croce sarà off limits dalle 6 di domenica 27 febbraio almeno fino alle 15 e comunque fino alla fine dell'evento.

Per ragioni di sicurezza i provvedimenti di chiusura interesseranno un'area più ampia, di fatto già da piazza Piave e fino a Ponte Vecchio compresi Ponte alle Grazie, piazza San Firenze e la zona tra piazza Santa Croce e i viali. In piazza Santa Croce nella piazza e nelle strade limitrofe inizieranno dal 24 febbraio divieti di sosta nella piazza (area pedonale), in via Magliabechi, Borgo Santa Croce, largo Bargellini (fino alle 20 del 28 febbraio). Divieti di sosta anche intorno a Palazzo Vecchio (dal 25 al 27 febbraio) e in piazza San Firenze (26 e 27 febbraio).

Provvedimenti anche nella zona del Teatro del Maggio. Domenica, oltre alle strade, previsti provvedimenti per i bar che insistono sull'area di massima sicurezza (ovvero piazza Santa Croce, largo Bargellini, via Magliabechi, Borgo dei Greci, Borgo Santa Croce, Corso Tintori, via Verdi, via di San Giuseppe) che possono restare aperti fino alle ore 9 del 27 febbraio con chiusura dalle 9 alle ore 13. Prevista inoltre la chiusura per tutti gli esercizi di ristorazione siti in piazza Santa Croce dalle 2 fino alle ore 13 della domenica: sempre domenica (dalle 6 alle 13) chiusura anche per le attività commerciali e economiche situate in piazza Santa Croce, largo Bargellini, via Magliabechi, Borgo dei Greci, Borgo Santa Croce, Corso Tintori, via Verdi, via di San Giuseppe.