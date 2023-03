Provinciale Imolese, stop ai tir "È necessario un ponte bailey"

Traffico pesante interrotto sulla strada provinciale 610 Imolese: dopo le preoccupazioni dei residenti e dell’amministrazione comunale di Firenzuola, adesso si muove la politica: domani il consigliere delegato alla viabilità della Città Metropolitana Triberti incontrerà una delegazione degli abitanti di Rapezzo, San Pellegrino e Coniale. Mentre la questione arriva anche nel consiglio della stessa Metrocittà su iniziativa di Cecilia Cappelletti, consigliera della Lega, che ha presentato un’interrogazione urgente per sollecitare "un ponte provvisorio per affrontare l’emergenza".

"Firenzuola, comune montano – sottolinea Cappelletti -, non sia la cenerentola della città metropolitana. L’interdizione ai mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo del ponte sulla Sp 610, disposta dalla Città Metropolitana per la rilevazione di alcune criticità strutturali, non può trasformarsi nell’ennesimo cantiere-limbo".

La consigliera della Lega lo sottolinea: "Se si fosse usata l’ordinaria diligenza manutentiva non ci saremmo trovati in tale emergenza. Ora è necessario adottare da subito delle soluzioni provvisorie, così come auspicato dallo stesso sindaco di Firenzuola che chiede l’installazione di un ponte bailey. Dato che purtroppo soluzioni definitive a breve termine non saranno possibili, è necessario dare come Città metropolitana tutto il supporto ad un comune montano che rischia notevoli danni economici alle attività produttive e forti disagi in tema di trasporto scolastico" E Cappelletti ricorda che sulla stessa strada "non sono ancora iniziati i lavori per il ripristino della carreggiata in loc. Bruscaia, e si viaggia a senso unico alternato con impianto semaforico".

Paolo Guidotti