Prove d’intesa a Bagno a Ripoli. Iv: "Sì alle primarie con il Pd"

Italia Viva chiede le primarie di coalizione a Bagno a Ripoli. L’assist ai renziani è arrivato da Francesca Cellini, indipendente di sinistra (già in quota "Sinistra civica") e da quasi 10 anni in giunta al fianco del sindaco Francesco Casini. Si presenta come candidato con una lista civica "Bagno a Ripoli futura" e invita "tutte le forze politiche, a partire dal PD, a un confronto unitario e partecipato per decidere insieme le scelte programmatiche e chi può rappresentarle al meglio come candidato sindaco". Propone dunque primarie di coalizione. Italia Viva le va dietro e si unisce alla medesima richiesta.

Non era scontato: Casini per 9 anni portabandiera del Pd, poco più di un anno fa è passato con Renzi, portandosi dietro tre consiglieri comunali (non Pd). Giorni fa Corso Petruzzi (nella foto), segretario comunale IV, all’indomani della candidatura nel partito democratico di Francesco Pignotti aveva aperto le porte al dialogo, "a patto che vi sia una proposta realmente riformista". Altrimenti avrebbe presentato un proprio candidato sindaco. Poi si è affacciata la candidatura sempre nel Pd di Franco Pestelli che ha chiesto le primarie. Ma di partito.

Ora arriva Cellini che cerca di allargare il cerchio e Italia Viva si rifà avanti. "Solo nel segno dell’apertura, con un confronto coraggioso si cresce – dice Petruzzi -. La selezione del candidato sindaco nel centrosinistra permetterebbe di stringere il rapporto tra cittadini e futuro primo cittadino, tra comunità e futura amministrazione comunale". E ricorda: nel 2014 le primarie ripolesi per la scelta del candidato sindaco, con la vittoria di Casini, "riuscì ad avere un’importante legittimazione popolare". Chiede al Pd di non chiudersi "in accordi e scontri interni" che neutralizzerebbero "la tanta voglia di coinvolgimento e di proposte".

Ora la palla torna ai Dem, che domani sera avrebbero dovuto decidere se dire sì o no alle primarie di partito. Ora devono esprimersi anche se sì o no a quelle di coalizione. Fino a due giorni fa, la prima ipotesi pareva fattibile, con un no netto alla coalizione. Italia Viva potrebbe ancora una volta riaprire i giochi.

