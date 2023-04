Prove di primo soccorso fai-da-te

Dopo due anni di forzato stop, i volontari sono tornati a scuola per insegnare ai ragazzi le manovre di primo soccorso. Misericordia di Antella, Croce Rossa di Bagno a Ripoli e Fratellanza Popolare di Grassina hanno incontrato gli studenti della media Redi per insegnare loro, grazie a dei manichini, le manovre di disostruzione e di massaggio cardiaco, conoscenze che tutti dovrebbero avere. Magari tra questi ragazzi, appena avranno compiuto i 16 anni necessari, potranno nascere nuovi volontari delle associazioni che si occupano di soccorso sociosanitario. Intanto il 4 maggio comincia il prossimo corso gratuito della Misericordia di Antella, con rilascio di attestato ufficiale di soccorritore di primo livello base operatore DAE. Può iscriversi chiunque abbia più di 16 anni. Per iscrizioni, telefonare allo 055.6233424 o via mail a [email protected]