Protesta No Tav a Firenze, condannati due manifestanti. La sentenza di primo grado

Firenze, 11 dicembre 2023 – Protestarono con slogan e striscioni contro lo snodo fiorentino della Tav e la ministra dell'epoca per le Infrastrutture e i trasporti, Paola De Micheli. Oggi il tribunale di Firenze ha assolto cinque manifestanti dall'accusa di riunione non autorizzata e ne ha condannato due a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, per l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda risale all'11 ottobre 2019. L'allora ministra partecipava a un sopralluogo a un cantiere per l'Alta velocità, in via Circondaria, a Firenze, insieme al sindaco Dario Nardella ed Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana. In quella occasione si radunò un gruppo di manifestanti con cartelli e striscioni per chiedere lo stop dei lavori, anche in nome dell'emergenza climatica. I manifestanti, armati di megafono e microfono con altoparlante, scandirono slogan contro i lavori di realizzazione della Tav, l'allora ministro, il sindaco e l'ex governatore.

Il corteo occupò la strada, avanzò verso l'ingresso del cantiere e poi verso piazza Tanucci. Gli agenti di polizia, hanno ricostruito le indagini, "invitarono i manifestanti a indietreggiare”. Qualche manifestante spintonò gli agenti. Qualcuno brandì un fumogeno acceso. La situazione poi ritornò alla calma. Nei giorni successivi furono individuati e denunciati cinque manifestanti. Ora, la sentenza di primo grado.