Protesta di Opera Laboratori a Firenze: "Schmidt e Sangiuliano c'è posta da firmare"

Al grido di "Schmidt e Sangiuliano c’è posta da firmare", oggi gli oltre 200 lavoratori di Opera, (l’attuale gestore presso Uffizi, palazzo Pitti, Polo museale regionale toscano e Opificio Pietre Dure), si ritroveranno alle 12 nel loggiato degli Uffizi per un flash mob contro la nuova gara di affidamento dei servizi museali. Con loro ci saranno i rappresentanti della Filcams Cgil e di Uiltucs.

"Siamo preoccupati per il nostro futuro e per quello dei tanti giovani dipendenti di Opera – affermano le rsu – Non contestiamo la gara in sé, ma la perdita di posti, la precarizzazione e l’incertezza economica che questa potrebbe generare per centinaia di lavoratori. Facciamo un appello alle istituzioni affinché gli Uffizi non diventino luogo di sfruttamento".

A destare timori tra i rappresentanti sindacali di Filcams Cgil e Uil-Tucs è il bando con cui, lo scorso maggio, sono stati messi a gara i servizi museali della città di Firenze e che non garantirebbe né gli attuali livelli occupazionali, né il mantenimento delle condizioni lavorative e di quelle contrattuali. Per i lavoratori di Opera "potrebbero essere tagliati posti di lavoro ed essere esclusi tasselli importanti come quello della didattica, fondamentali per far conoscere alle nuove generazioni le meraviglie degli Uffizi e delle altre strutture museali".