Prossimo obiettivo, risanare di là dall’Argingrosso

L‘Isolotto nuovo sempre più riqualificato e propulsore di comunità. Lo si deve a un mix di iniziativa pubblica e privata che ha cambiato il volto dell’estrema periferia Ovest. "Da quartiere dormitorio a pezzo di città", gongola Dormentoni. L’esempio recente è l’area tra San Bartolo e Cavallaccio dove si è arrivati a un polo sportivo e verde che fa impallidire Campo di Marte, con il parco di quattro ettari e 250 alberi, il basket, le attrezzature ginniche, giochi per bambini anche disabili, oltre al PalaWanny e la maxipiscina in vista. E già erano arrivati skate park, ciclodromo, baseball e rugby. Ma sono in arrivo tanti altri tasselli e il merito va ai fondi React. Primo quello che si spera sanerà la terra di là dall’Argingrosso: "Il parco Florentia, un progetto da 4 milioni – spiega Dormentoni – La prima parte sarà la valorizzazione del parco attuale nel 2023 con nuovi giochi, campini, ciclocross, area spettacoli, altri orti, via via poi diventerà parco l’area che va dal Poderaccio alla ex Gover".

Carlo Casini