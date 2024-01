Prosperius-Cherubini. Tavolo in Regione

Si terrà martedì 30 gennaio il tavolo dell’unità di crisi della Regione Toscana (nella foto il consigliere speciale della Regione Valerio Fabiani) con i sindacati e Prosperius - Villa Cherubini. "Siamo disponibili ad ogni confronto con tutte le istituzioni, allo scopo di dimostrare ad ognuno come la nostra struttura intenda continuare a garantire i livelli di eccellenza sanitaria che ci hanno sempre contraddistinto", spiegano dalla clinica, mentre la Cgil annuncia un presidio davanti ai cancelli della struttura di via San Domenico a Firenze perché "non si sottragga al confronto istituzionale con Regione, Usl e organizzazioni sindacali". "Da settimane - afferma la Cgil - stiamo denunciando la situazione di Villa Cherubini Prosperius, per la quale abbiamo grande preoccupazione, sia per la situazione finanziaria che mette a rischio tutti i lavoratori coinvolti nell’erogazione dei servizi, sia per le ricadute sulle condizioni di lavoro".