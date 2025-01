Prorogato il bando per la diversificazione

Prorogata alle 13 del 28 febbraio la scadenza per presentare le domande relative al bando ’Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole’. Con una dotazione finanziaria di 18,8 milioni di euro, il bando si pone due obiettivi principali: da un lato, migliorare l’orientamento al mercato e accrescere la competitività delle aziende agricole, favorendo ricerca, tecnologia e digitalizzazione; dall’altro, promuovere occupazione, inclusione sociale, parità di genere e sviluppo locale nelle aree rurali, con attenzione alla bioeconomia circolare e alla selvicoltura sostenibile. Tra le attività extra-agricole finanziabili figurano l’ospitalità, inclusa quella in spazi aperti, la somministrazione di pasti, la degustazione, l’organizzazione di eventi promozionali legati all’agricoltura sociale, le attività educative e didattiche come le fattorie didattiche, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli attraverso punti vendita aziendali.