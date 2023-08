PROROGATI I TERMINI A VALDARNO-VALDISIEVE: Presenta Osservazioni al Piano Strutturale

La Giunta dell’Unione dei Comuni ha disposto la proroga fino all’8 settembre 2023 per la presentazione delle osservazioni urbanistiche al Piano strutturale Intercomunale. Si tratta di un percorso importante, già avviato e destinato a definire l’assetto e le linee guida relative a Comuni e territorio per i prossimi anni. Un percorso che, nelle intenzioni delle istituzioni locali, deve essere più possibile partecipato e coinvolgere il maggior numero di cittadini possibile. Anche per questo chiunque, già da qualche tempo, può prendere visione degli atti adottati e presentare osservazioni e pareri al rapporto ambientale afferente la Valutazione Strategica del Piano. Allo scadere del termine, le osservazioni saranno prese in esame e si procederà alla loro controdeduzione. La scelta dei cinque Comuni della Valdisieve di realizzare questo importante strumento strategico in maniera congiunta, rappresenta la volontà di pianificare in un’ottica di area vasta tematiche sostanziali per il territorio quali lo sviluppo sostenibile, la mobilità, la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, l’agricoltura, il sistema manifatturiero, il turismo e la ricettività, la qualità degli insediamenti ed il corretto equilibrio tra le funzioni in questi presenti. A tal fine il Piano costruisce un’intelaiatura statutaria uniforme per visione, progettualità e tutele, mettendo a sistema criticità e potenzialità presenti nei singoli territori comunali in ottica di area vasta.

Leonardo Bartoletti