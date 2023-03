Pronto soccorso Sindacati all’attacco "Questa riforma è già fallimentare"

L’intersindacale medica va già all’attacco della nuova riforma del pronto soccorso. Le bozze della delibera (che passerà dalla giunta regionale) e della proposta di legge che avrà il suo iter in consiglio sono ora al vaglio del governo clinico. Ma ieri, nel corso dell’audizione dei sindacalisti, in commissione sanità della regione, sono stati sollevati tanti dubbi. Primo fra i problemi, "il fatto che il i nuovi assunti fra gli specializzati di tutte le discipline di area medica vengano obbligati a lavorare per il 50% del loro tempo in pronto soccorso per due anni, determinerà una nuova ondata di fughe: i giovani medici se ne andranno nel privato o in altre regioni", tuona Gerardo Anastasio, segretario regionale di Anaao-Assomed.

Sindacalisti caustici anche sulla creazione delle due nuove figure tagli attese del flussista (un infermiere che in ogni pronto soccorso prende in carico il percorso dei pazienti evitando che ci siano intoppi) e del bed manager (incaricato di trovare posti letto nei reparti). "E’ del tutto inutile l’istituzione di queste due nuove figure se non si aumenta il numero dei posti letto negli ospedali", incalza Anastasio.

Anche la poltica di opposizione non perde l’occasione per andare all’attacco della giunta Giani. "Il fallimento della riforma del 2015 sta cadendo come un macigno sul personale sanitario, infermieristico, Oss, sui medici e su tutta l’utenza della sanità regionale, e la giunta di Eugenio Giani non appare in grado di dare quelle risposte concrete e immediate che gli operatori chiedono, anzi, il quadro che emerge dall’audizione odierna è ancora peggiore di quello che noi stessi andiamo denunciando da mesi e la prospettiva, in mancanza di soluzioni, è che la situazione peggiori ulteriormente". A dirlo sono i consiglieri regionali della Lega, Andrea Ulmi e Giovanni Galli dopo la seduta della commissione sanità del consiglio regionale, di cui sono componenti. All’ordine del giorno l’audizione dell’Intersindacale medica della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria della Toscana, del coordinamento Nursind Toscana e dei sindacati, in merito alle problematiche della sanità regionale. Ulmi e Galli parlano di una "carenza di medici e di personale ormai strutturale e diffusa, medicina territoriale svuotata e sovraccaricata che non riesce più a fare da filtro causando accessi impropri ai pronto soccorso, causando maggior lavoro per gli operatori e tempi più lunghi per la gestione dei pazienti. E ancora la carenza di posti letto e il relativo overboarding, sono solo alcune delle criticità più importanti che noi andiamo denunciando da tempo. Bisogna necessariamente invertire la rotta per il bene di tutti".

Diego Petrucci, consigliere regionale di FdI e componente della commissione sanità sostiene che "il problema della sanità toscana non sia solo la mancanza di risorse finanziarie, ma anche la scelta di errati modelli organizzativi. Come è possibile che nell’azienda ospedaliero universitaria pisana ci siano 122 ruoli dirigenziali a fronte di meno di 1100 posti letto, cioè abbiamo un primario ogni 8 posti letto o che esistano due figure dirigenziali per la medicina generale? Questi modelli organizzativi non sono il modo migliore per rispondere alle esigenze dei cittadini".

iu