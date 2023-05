Pronto impiego Croce Rossa Medici, psicologi e infermieri

Biologi, psicologi, infermieri, medici e assistenti sociali. Sono le figure ricercate dalla Croce Rossa Italiana per costituire elenchi di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. Il tipo di contratto è libero professionale, mentre durata, retribuzione e sede di lavoro dipendono dall’incarico che sarà proposto. Per candidarsi come biologi e psicologi sono richiesti la relativa laurea e l’iscrizione all’albo professionale, mentre agli assistenti sociali la laurea in scienze del servizio sociale o equivalente e l’iscrizione all’ordine degli assistenti sociali. Al momento dell’iscrizione sul sito cri.it, sezione ‘lavora con noi’, è richiesto comunque ad ogni candidato di compilare un form nel quale inserire varie informazioni, indispensabile per definire la professionalità più adatta alle esigenze dell’associazione. In base alle necessità, i candidati più idonei verranno contattati per un colloquio e i dati saranno conservati nel database della Croce Rossa Italiana per la durata di due anni dall’invio del curriculum. Tutte le informazioni sono disponibili su cri.it.