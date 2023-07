Pronto il Viola Park Ottimo acquisto

Il Viola park diviene concretamente operativo accogliendo la Fiorentina per l’avvio della preparazione alla nuova stagione. È un evento da non sottovalutare né ridurre a un puro fatto di cronaca. Adesso Firenze – poiché la Fiorentina è Firenze tutta, senza quartieri né rioni, ma l’intera città – ha un centro sportivo, come le squadre più blasonate d’Europa, anzi più moderno ed avanzato dei loro, ormai in fase di completamento. Ne abbiamo sentito parlare per anni; abbiamo tempo fa salutato con gioia il piccolo passo della ristrutturazione dei "campini", a fianco dello stadio Franchi, operata dai Della Valle: finalmente, in tempi davvero brevi, il presidente americano del "fast, fast, fast", ha realizzato la "cittadella viola" concretamente e nel migliore dei modi.

È un significativo arricchimento culturale, urbanistico, sociale e naturalmente sportivo, di cui tutti dobbiamo essere grati a Rocco Commisso. Qualche tifoso, magari, potrebbe pensare che con quei duecento milioni di euro si sarebbe potuto comprare grandi calciatori e lasciarsi andare con la fantasia, sognando spettacolari successi. Non è così. Si tratta di un investimento irrinunciabile, per il presente e soprattutto per il futuro: non si può costruire un sontuoso palazzo senza essersi preoccupati della stabilità delle fondamenta. Adesso ci sono.

C’è un luogo dove gli atleti di tutte le categorie, dagli allievi ai professionisti della prima squadra, alla compagine femminile, possono riunirsi, lavorare, allenarsi insieme, utilizzando strutture e tecnologie avanzate. Per una società come la Fiorentina, che non può vantare introiti tali da consentire acquisti e contratti con super campioni affermati, è obbligatorio sviluppare una politica rivolta alla formazione dei giovani, offrendo loro le migliori opportunità tecnico-ambientali per valorizzarne al massimo le capacità. Non partiamo da zero. La conferma di Vincenzo Italiano consentirà di migliorare la squadra, laddove si è mostrato necessario; un gruppo capace comunque, fra alti e bassi, di raggiungere due finali: perdute entrambe, è vero, il che, dobbiamo ammetterlo, "brucia" ancora. Ma, è lecito chiedersi, da quanto tempo la Fiorentina non disputava due finali a distanza di pochi giorni? E si deve ancora affrontare la supercoppa. Avanti dunque, dal Viola park, con fiducia.