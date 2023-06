Pronta la passerella sul Grassina Spettacolare posa, strada chiusa

di Manuela Plastina

La passerella pedonale sul torrente Grassina è pronta: una gru la posizionerà al fianco dell’attuale ponte carrabile nella notte tra il 15 e il 16 giugno. Sarà un intervento importante, anche spettacolare, per il quale c’è bisogno di chiudere le strade. Per questo verrà effettuato in orario notturno: per impattare meno sul traffico che dalle 22,30 di giovedì fino all’alba del giorno successivo dalla Sr 222 sarà dirottato su via Tegolaia e via Costa al Rosso verso Greve e via Ponte del Lepri in direzione Firenze. Il ponte pedonale è costato 130 mila euro e serve per garantire la sicurezza dei pedoni: ad oggi infatti per attraversare questo tratto a piedi, bisogna passare rasenti al muretto e fare attenzione in un punto particolarmente stretto dove passano auto, camion e bus. Il nuovo passaggio pedonale sarà esterno rispetto al ponte: sarebbe stato impossibile realizzare un marciapiede riducendo una carreggiata già stretta.

Come già avvenuto per il ponte della rampa sulla Chiantigiana, anche in questo caso i progettisti hanno preferito sfruttare l’esterno del ponte posizionandovi una struttura totalmente realizzata in corten, lo stesso materiale di cui è fatta la parete del ponte-giardino della vicina Casa del Popolo di Grassina. Sarà accessibile anche alle persone con disabilità non avendo barriere architettoniche. Sul luogo sono stati effettuati scavi per il posizionamento della passerella, la quale però è stata realizzata in laboratorio per evitare mesi di disagi sulla viabilità. "L’opera – ricordano il sindaco Francesco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti - potenzierà la sicurezza dei pedoni, anche con disabilità, in un tratto di strada molto trafficato. È un’opera a cui la cittadinanza tiene molto: finalmente tra pochi giorni sarà ultimata".