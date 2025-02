"Promuovere autonomia, creatività e relazioni"

Teresa Madeo*FIRENZERiprende con successo l’iniziativa di Cronisti in classe, un progetto dall’elevato valore didattico non solo in termini di sviluppo delle competenze digitali e di scrittura, ma anche dal punto di vista della costruzione di un clima di classe positivo, entro il quale i ragazzi e le ragazze possano esprimersi con creatività e spontaneità rafforzando la percezione del sé in contesti di autonomia e in relazione agli altri, perché le dinamiche della redazione giornalistica, infatti, aiutano a costruire il sé attraverso gli altri, mediante processi cooperativi di scambio di informazioni, di orientamento agli obiettivi comuni, di costruzione di notizie condivise.

Con obiettivo di far conoscere meglio il quotidiano, attraverso un vero e proprio “viaggio” che consente di imparare a servirsi del giornale come strumento di nuove conoscenze e di analisi che consente di avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo del giornalismo e spronare le loro abilità di scrittura quotidiana, che favorisce lo sviluppo della formazione e della cultura generale. Un progetto che vede protagoniste le ‘giovani penne’ delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con il contributo dei giornalisti, cioè dei professionisti dell’informazione che portano nelle scuole quel bagaglio di esperienza, quella parte empirica della professione giornalistica che è fondamentale per arricchire le conoscenze teoriche e rendere esaustivo l’apprendimento".

Una iniziativa che rappresenta anche un momento aggregativo, formativo e didattico che testimonia l’impegno della società a sostegno dell’istruzione e del sistema scolastico della nostra Regione. Orientarsi agli altri per crescere come individui in un percorso all’interno del quale anche il docente si pone come facilitatore, mediatore, accompagnatore, senza influenzare i processi, ma aiutando i ragazzi e le ragazze a compierli, come strumento capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della conoscenza e della realtà, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di dinamiche relazionali e cooperative complesse.

*Referente del progetto per Usr-Ufficio Scolastico Regionale Toscana