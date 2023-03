Promessa del ciclismo morì: battaglia su risarcimenti e sicurezza

Le compagnie assicuratrici avevano chiesto di essere estromesse dal processo per la morte, in gara, di Michael Antonelli, promessa del ciclismo, coinvolto in una caduta in una scarpata durante la Firenze-Viareggio (15 agosto del 2018). Sono chiamate in causa quali responsabili civili. Il giudice Pasquale Cerrone ha sciolto la riserva: resta Unipol, Lloyd no. La richiesta di estromissione di Unipol dichiarata inammissibile; e resta in caso di condanna. A prescindere dal penale potranno essere chiamate a risarcire. Il processo riprende il 10 ottobre. Consulenze avrebbero evidenziato gravi carenze sulla sicurezza: addetti con fischietto e bandiera per segnalare il tratto, una barriera di protezione, avrebbero potuto salvare la vita di Michael. Aveva 22 anni. Morì per i traumi e le complicazioni il 3 dicembre 2020 per insufficienza respiratoria da covid in soggetto fragile. Sotto processo Rodolfo Gambacciani, 71 anni, di Prato, direttore di gara e Gian Paolo Ristori, 82, di Firenze, presidente della società organizzatrice.