Promel, open day per gli studenti

Entra nella fase 2 la collaborazione tra il Comune e la Promel di Cascine del Riccio. I ragazzi delle terze classi della media dell’istituto Primo Levi sono stati coinvolti in un open day nell’azienda che si occupa di progettazione e costruzione di sistemi e apparati per grandi multinazionali ad alto contenuto tecnologico. Con loro c’erano anche studenti di alcune scuole superiori a indirizzo tecnico, come il Meucci e il Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. È stata un’occasione per i ragazzi di farsi un’idea su cosa significa lavorare e progettare in una grande azienda, ma anche di avere un’"ispirazione" per il loro futuro scolastico, universitario e lavorativo.

In quest’ottica va avanti il protocollo d’intesa con il Comune per un collegamento scuola-lavoro che parta già dalle medie. "Da parte nostra – spiega l’assessore Sabrina Merenda – cerchiamo di promuovere e supportare attività di orientamento e formazione delle nuove generazioni, attraverso progetti sostenuti da Promel stessa. Allo stesso tempo, l’impresa si impegna a consolidare una filiera di produzione e fornitura territoriale e regionale e a organizzare una formazione in azienda, seguendo i ragazzi sin dalla scuola secondaria inferiore".