’Proiettili’ per far fiorire i giardini Battaglia dei bambini per il verde

I bambini delle scuole primarie di Bagno a Ripoli hanno festeggiato l’arrivo della primavera sparando proiettili fioriti. La bella iniziativa realizzata dagli istituti scolastici col Comune e con Legambiente ha visto i piccoli cittadini protagonisti nel colorare di fiori il loro mondo: le insegnanti hanno preparato delle palline di argilla con all’interno semi di diversi tipi di fiori e piante. E poi, ben ‘armati’ degli speciali proiettili, con una pettorina con scritto "Stiamo lavorando per noi" e pieni del loro entusiasmo di ragazzi, i giovani studenti li hanno sparati ovunque per seminare fiori e sorrisi. "E’ stato un inizio di primavera speciale – commentano da Legambiente Bagno a Ripoli -. Abbiamo accolto la nuova stagione con una semina collettiva insieme a bambini e insegnanti, in diverse aree verdi del nostro territorio". Le “seedballs“ di argilla e semi erano state preparate nelle settimane precedenti dalle insegnanti che avevano partecipato al laboratorio organizzato dall’associazione ambientalista. L’iniziativa fa parte del progetto “Sporchiamoci le mani“ che Legambiente sta portando avanti con le scuole del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale. Entusiasta anche l’assessore alla scuola Francesco Pignotti che ha accompagnato i bambini nel lancio delle seedballs collaborando così a far fiorire la primavera. Manuela Plastina