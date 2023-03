Programmare è di vitale importanza

Santino

Cannamela *

Trecentosessantacinque giorni sono pochi, ma possono essere abbastanza per fare alcune cose di grande importanza per le imprese, cercando, come sempre, di coniugare l’interesse di categoria con quello della città. Occorre utilizzare questo tempo per completare l’iter, abbastanza complesso, del nuovo piano operativo e delle funzioni. Si tratta di una nuova programmazione di vitale importanza per disegnare il futuro della città, stabilire i nuovi equilibri tra ricettivo e residenza, orientare i nuovi investimenti, recuperare i contenitori dismessi, rispondere alle moderne esigenze di cittadini e imprese. Non solo: disegnare una nuova mobilità alternativa, creare nuovi parcheggi, rendere ancora più green la città con nuove alberature e parchi pubblici. Questa è sicuramente la priorità delle priorità. Ma ci sono almeno altri quattro provvedimenti che ci interessano da vicino, e che vorremmo potessero essere "licenziati" entro la fine del mandato amministrativo: il nuovo piano occupazione suolo pubblico per la somministrazione, con l’ambizione di regolamentare la presenza di dehor e tavolini in città, senza deroghe, ma con una programmazione coerente. Ma anche il completamento dell’iter di rinnovo delle concessioni ambulanti della città e la conseguente modifica della programmazione comunale di settore e il rinnovo del Blocco Unesco, anch’esso in scadenza, come strumento di difesa del commercio tradizionale e di un’area delle città particolarmente delicata. Infine, ci auguriamo di poter arrivare a una definizione di una nuova logistica per il carico-scarico delle merci in città, ripartendo dalla proposta hub per ’ultimo miglio’. Confidiamo nel sindaco Nardella e ci mettiamo, come sempre, a disposizione sul piano della collaborazione.

* PresidenteConfesercenti Firenze