Progetto della bretella Domani mattina la presentazione

Da quasi cinquant’anni Firenzuola invoca la "bretella". Per rompere l’isolamento – si diceva - e arrivare velocemente all’autostrada. Cave per le grandi opere, accordi, fondi promessi, progetti contestati per il rischio concreto che il tunnel sotto la Futa impattasse le sorgenti dell’Acqua Panna: in questi decenni i progetti sono stati modificati, ridotti, così come si è ridotto l’investimento. Ma Firenzuola ha sempre insistito per avere comunque almeno un miglioramento della propria viabilità di collegamento. E ora i lavori sembrano davvero più vicini. Domani mattina, alle ore 10.30 nella Sala Consiliare, nel palazzo Ex Pretura, presente il sindaco Giampaolo Buti e i tecnici sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza il progetto esecutivo, proposta da Autostrade per l’Italia. Si saprà così, definitivamente, quali saranno le opere che saranno realizzate, nuovi tratti stradali e interventi di miglioramento. Dopo la validazione del progetto da parte di Autostrade, inizierà l’iter per l’approvazione ministeriale.