A Firenze incontri su come progettare una città più sostenibile

L'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re

Firenze, 27 febbraio 2023 - Come progettare una città più sostenibile mitigando gli impatti ambientali delle isole di calore attraverso l’aumento del verde pensile, la depavimentazione e la pavimentazione drenante. Sono i temi al centro dei due incontri promossi dall’assessorato all’urbanistica del Comune di Firenze in programma giovedì 2 marzo e venerdì 10 marzo nella sala ex Leopoldine in piazza Tasso. La prima iniziativa, dedicata al verde pensile, sarà aperta dall’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re (ore 9), con a seguire i saluti dei presidenti degli Ordini professionali. Interverranno: Marco Morabito dell’Istituto per la BioEconomia del Cnr sul tema ‘Analisi delle anomalie termiche superficiali sull’area fiorentina e il ruolo delle caratteristiche urbane locali’; Maria Elena La Rosa di Harpo per approfondire gli aspetti legati al ‘Verde pensile alla luce della Uni 11235/2015: Un’opportunità progettuale in ambiente urbano’ e il presidente dell’associazione Amici della Terra Toscana Sergio Gatteschi. Le conclusioni sono in programma alle ore 12. La seconda giornata di approfondimento tecnico-professionale, in programma il 10 marzo, avrà al centro il tema delle depavimentazioni e pavimentazioni drenanti. Dopo l’apertura dell’assessora Del Re (ore 9), sarà la volta dei saluti del presidente di Sezione Aiapp Tum Matteo Vallauri insieme alla tesoriera Nicoletta Boccardi e dei presidenti degli Ordini professionali. Seguiranno: le esperienze e buone pratiche del Comune di Firenze con i rappresentanti della direzione Ambiente e della direzione Nuove infrastrutture e mobilità; la presentazione di tecniche e metodi per la mitigazione dell’isola di calore in città a cura di Aiapp Toscana Umbria Marche; ‘Eco.build: soluzioni sostenibili Italcementi e Calcestruzzi’ con Dante Parisi, Eco Brand Manager Italcementi e Sergio Tortelli, Sustainable solutions manager Calcestruzzi; ‘i.dro Drain: case studies di soluzioni drenanti sostenibili, caratteristiche tecniche ed applicazioni pratiche’ con Marco Sandri, direttore tecnico i.build (business unit Calcestruzzi Spa); e il Case study spazio polifunzionale di Muggiò (Mb) realizzato con soluzione drenante i.dro Drain presentato da Sabrina Freda, titolare dello studio Fog di Piacenza. Le conclusioni sono in programma alle ore 12.30.

Nic.Gra.