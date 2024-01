Progetti, bandi e lavori. L’amministrazione incontra la cittadinanza

Sono numerosi e importanti e i progetti che coinvolgono il territorio reggellese per i prossimi mesi. C’è da portare avanti le opere finanziate con i bandi Pnrr, soprattutto sul fronte scolastico, come il nuovo nido di Prulli, la nuova primaria di Cascia, le mense della scuola media Guerri di Reggello e di Leccio e i lavori sul plesso di Cancelli. C’è poi la Casa di comunità, che accoglierà in un unico spazio ambulatori per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, offerta specialistica e di diagnostica di primo livello, attività amministrativa e di sportello Cup, secondo il principio della multidisciplinarietà e multi-professionalità tra servizi e professionisti della rete prevista da Asl e società della salute. L’amministrazione vuole presentare nel dettaglio e aggiornare sullo stato dei progetti la popolazione e lo farà in una serie di appuntamenti sul territorio: il sindaco Piero Giunti e la giunta saranno a disposizione dei cittadini in assemblee aperte per raccontare e ascoltare. Si parlerà, annuncia l’amministrazione reggellese, del tema Alia Multiutility per spiegare "prospettive e vantaggi che offre per lo sviluppo sostenibile e l’efficienza dei servizi pubblici nel territorio". Il primo incontro si terrà il 22 gennaio nella sala consiliare, poi sarà la volta il 29 gennaio dell’incontro alla biblioteca comunale e via via fino a marzo in tutte le frazioni. "La partecipazione attiva della cittadinanza è fondamentale per il successo di questi incontri – ricorda il sindaco Giunti -: significa contribuire con idee e proposte per il bene comune ed è un’opportunità di dialogo tra amministrazione e comunità, promuovendo la trasparenza e l’attenzione alle esigenze dei cittadini".

Manuela Plastina