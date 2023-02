‘Profili di donne“, da Elsa Morante a Sibilla Aleramo

Anna Banti, Elsa Morante (nella foto), Goliarda Sapienza, Sibilla Aleramo sono alcune delle protagoniste della rassegna, al via dal 14 febbraio al 4 aprile, ‘Profili di donne fra carte e libri’. Si tratta di otto appuntamenti all’Archivio storico di Firenze dove si parlerà della vita di queste donne attraverso i loro libri: l’evento è curato da Annantonia Martorano e Valentina Sonzini, docenti del Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo dell’Università di Firenze, in collaborazione con l’Archivio storico del Comune, Associazione Culturale Lucana Firenze e Fondazione Roberto Longhi. La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti: per accedere scrivere mail a [email protected]

"Una rassegna che vuole riaccendere i riflettori su donne che hanno segnato il panorama culturale italiano e valorizzare il contributo che hanno lasciato alla società contemporanea – ha detto la vicesindaca e assessore alla cultura Alessia Bettini – Raccontare le loro opere e far emergere il loro vissuto implica anche approfondire uno spaccato della nostra storia recente. Siamo contenti che l’Archivio storico apra le sue porte a quest’iniziativa, risultato di collaborazioni proficue e importanti". "Abbiamo voluto sollecitare la curiosità su queste figure di donne, che si intravedono affaccendate fra libri e documenti, per far emergere il protagonismo femminile a partire anche dalle collezioni di volumi e dagli archivi personali - hanno spiegato Martorano e Sonzini -. Si tratta di raccolte che raccontano non solo la vicenda biografica, ma anche l’impegno civile e professionale nella contemporaneità italiana. Si parla tanto di biblioteche e archivi d’autore, con questo ciclo vogliamo ribadire, e portare all’attenzione dei più, che anche in questo ambito le donne ci sono state e ci sono, con le loro carte, i loro libri consultati e letti".

Niccolò Gramigni